iGFM – (Dakar) Coumba Gawlo Seck s’est remise de son extinction de voix qui l’avait mise sur la touche pendant trois ans. Aujourd’hui, la chanteuse revient au-devant de la scène. Elle déclare avoir recouvré 80% de ses capacités vocales.

Preuve de ce regain de forme, elle se produit samedi prochain à l’esplanade du Musée des Civilisations noires. Mais Coumba Gawlo doit faire gaffe.

Dans la phase de sa rééducation, elle doit bien surveiller son assiette pour garder la ligne et, surtout, préserver sa santé. «J’ai un régime draconien», révèle l’artiste dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur.

Elle détaille : «Je ne mange pas de l’huile, pas de beurre (je n’aimais pas le beurre de toute façon), pas de laitage, pas de fromage. Cela fait trois ans que je ne mange pas de fromage alors que j’adore le fromage, j’en avais de tous les types à table.»

Coumba Gawlo ajoute : «Je ne mange pas, non plus, de sucre ni de viande. Je dois suivre ce régime. Je me nourris de poisson et de légumes ou de poulet grillé. (…) Avant la maladie je n’avais pas beaucoup d’appétit. Après, c’est pire. Je ne ressens pas la faim. Je peux rester 48 heures sans manger.»