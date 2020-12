mercredi 23 décembre 2020 • 553 lectures • 0 commentaires

Dieyna Craque et fond en larme en direct sur le plateau de yeewu Leen

En pleine promotion de ses deux singles «Yaay» et «Dina Baxx», la jeune fille est de nouveau sous les feux des projecteurs. Occasion toute trouvée pour faire face à L’Obs et à la Tfm. Seulement lors de son passage à l’émission matinale Yewuleen, la jeune chanteuse a fondu en larmes quand elle sollicitait le soutien de ses fans et proches.

