iGFM – (Dakar) Au mois de mars dernier, Mamadou Diop Iseg était au cœur d’un scandale de mœurs impliquant la jeune chanteuse Dieyna, qui soutenait qu’il l’a engrossée.

Arrêté pour détournement de mineure, pédophilie et corruption de mineure, Mamadou Diop Iseg était placé sous mandat de dépôt à la prison de Rebeuss le 12 mars dernier. Si les proches de la jeune chanteuse reprochaient à Diop Iseg d’avoir refusé de reconnaître la paternité tout au début de l’affaire, ce dernier se dédouane, en révélant que c’est la jeune maman, Dieyna qui aurait réellement refusé de faire le test Adn.

Pour Diop Iseg, cette histoire a été classée. « On peut reconnaître la paternité par circonstance ou autre. On a parlé de l’Adn, mais le test n’a jamais eu lieu parce que c’est Dieyna qui n’a pas voulu. J’ai toujours été catégorique dans cette affaire et je n’ai jamais changé de position. Raison pour laquelle j’ai un peu duré en prison. Donc je peux continuer à aider l’enfant sans problème, comme j’ai eu à le faire depuis toujours pour Dieyna. Je n’ai pas de problème avec ça. Cette histoire est derrière moi », soutient-il dans Les Echos.