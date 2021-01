mardi 12 janvier 2021 • 361 lectures • 0 commentaires

La maman de Diary Sow brisé le silence. Face à la presse, mardi, sa maman a remercié les Sénégalais qui ne cessent d’exprimer leur soutien moral, depuis l’annonce de la disparition de l’étudiante sénégalaise, en France où elle poursuit ses études.

« Je tenais à remercier tous les Sénégalais. L’affaire a ému plus d’un. Tout le monde en parle, tous les compatriotes ont manifesté leur soutien et ont prié pour retrouver ma fille », a déclaré Madame Sow, la voix tremblante. « Depuis que l’affaire a éclaté, personne ne dort plus, tous les Sénégalais se sont mobilisés. Je ne peux donc que les remercier. Je suis profondément touchée », ajoute la dame, entourée des membres de la famille Sow sise à Malicounda, près de Mbour. Mais sa prise de parole ne durera pas longtemps. Elle a craqué sous le coup de l’émotion.

Pour rappel, la « meilleure élève du Sénégal » en 2018 et 2019, Diary Sow, présentement en 2ème année de classe préparatoire scientifique au Lycée Louis Le Grand de Paris (France), est portée disparue, depuis le 4 janvier dernier. Toutefois, les premiers éléments de l’enquête menée par la police et les services compétents français sont plutôt « rassurants », à en croire en tout cas les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises établies en France.