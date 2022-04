mardi 19 avril 2022 • 209 lectures • 0 commentaires

Parallèlement au dossier "Sweet Beauty" dans lequel il a donné un coup d’accélérateur, le doyen des Juges s’occupe aussi de l’instruction d’autres dossiers chauds, comme ceux des saisies de cocaïne. Certains sont bien avancés.

Pour l’affaire de la saisie des 750 kilos de cocaïne dans laquelle est impliqué Silèye Diallo, Oumar Maham Diallo, le doyen des Juges, a bouclé son enquête et l'a transmise au procureur de la République.



Le parquet a requis un non-lieu pour madame Oumy Diallo et un renvoi en jugement devant la Chambre criminelle pour les autres mis en cause. Il ne reste que l'ordonnance définitive du magistrat instructeur.



Pour ce qui est de la saisie de 238 kilos de cocaïne en 2019 au Port autonome de Dakar, le Procureur a fait un réquisitoire supplétif. Dans ce dossier, qui implique des ressortissants Allemands et Italiens, le parquet demande au juge de poser un dernier acte d'instruction.