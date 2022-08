dimanche 14 août 2022 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dr Massamba Guèye a été primé lors de la soirée de lancement du documentaire « Ceebu Jen ». Dr Massamba Gueye remercie Papis Niang de Art bi management et dit être très honoré de ce prix…

Pour ce Prix du "Citoyen modèle d’honneur" qui m’a été remis par le collectif "Bienvenue au Sénégal", ce 12 août 2022, au King Fahd Palace, lors de la soirée de Gala consacrée au Patrimoine " l’Art de Penda Mbaye" par Art bi Management de Papis Niang, je dis merci. Il me donne une boussole d’actions et une ligne de vie à poursuivre pour l’intérêt exclusif du Sénégal et de l’Afrique. Merci de reconnaître notre modeste participation dans la sauvegarde du Patrimoine et des Valeurs sociales !