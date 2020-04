Edem Kodjo, ex-Secrétaire Général de l’OUA, est décédé

iGFM – (Dakar) – L’ancien Premier ministre togolais et ex-Secrétaire Général de l’OUA, Edouard Edem Kodjo est décédé ce samedi 11 avril à Paris où il était hospitalisé depuis plusieurs mois, à la suite d’un accident vasculaire-cérébral. Il avait 81 ans.

Gouverneur du FMI (1967-1973), puis SG de l’OUA (1978-1983), l’homme fut plusieurs fois membre du gouvernement togolais (ministre de l’économie puis des affaires étrangères dans les années 70) et un des dirigeants du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), avant d’occuper à deux reprises la Primature (1994-1996/2005-2006).

Personnalité politique majeure du Togo et sur le continent, Edem Kodjo était également un intellectuel et un homme de lettres, avec notamment son ouvrage Et demain l’Afrique, un essai paru en 1985 qui analyse profondément l’évolution du continent et son inévitable développement à venir.

Après s’être publiquement retiré de la vie politique, il se consacra à la promotion de la paix et à la résolution des conflits sur le continent avec sa Fondation Pax Africana.

« Tu resteras toujours une référence pour nous », a tweeté le ministre togolais des affaires étrangères Robert Dussey à l’annonce de son décès. « Kodjo a été un brillant intellectuel, homme d’Etat distingué et chevalier infatigable de la Paix », a déclaré pour sa part dans un communiqué le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat, que l’exemple de ce grand panafricaniste « continue à inspirer tous les Africains ».