mardi 16 mars 2021 • 320 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Selon El Hadj Ndiaye, Wally Seck a du pain sur la planche. Sur le plateau spécial hommage à Thione Seck, le parton de la 2stv donne 3 conseils à Wally Seck.

«Il faut que Wally Seck récupère, la sincérité, le courage et le travail de son père pour avancer. Il n’y a que ces trois choses qui peuvent le sortir de l’impasse. Il va hériter des problèmes et des séquelles que son père a vécus et il doit les affronter », conseille-t-il à Wally Seck.





