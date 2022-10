lundi 10 octobre 2022 • 393 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le milieu de terrain de Brighton et de la Zambie, Enock Mwepu va devoir mettre un terme à sa carrière de footballeur à 24 ans en raison d'une maladie cardiaque héréditaire, a annoncé son club lundi. Fin de carrière à 24 ans pour le milieu de Brighton Enock Mwepu

Cette maladie, qui peut s'aggraver avec l'âge, fait courir "un risque extrêmement élevé de souffrir d'un arrêt cardiaque potentiellement mortel s'il continue à jouer en compétition au football" ont expliqué les Seagulls.



Le joueur s'était senti mal lors d'un vol pour rejoindre la Zambie à l'occasion de la dernière trêve internationale, en septembre, et après une hospitalisation au Mali, il avait subi de nouveaux tests à son retour en Angleterre.



"Ces examens ont conclu que sa maladie est due à un trouble cardiaque héréditaire qui se manifeste plus tard au cours de la vie et qui n'était pas détectable lors des examens cardiaques réguliers jusqu'ici", a détaillé le club.



"Malheureusement, la pratique du sport peut l'aggraver et il a donc été conseillé à Enock, comme seule solution et pour sa propre sécurité, d'arrêter le football", a-t-il conclu.



Auteur de trois buts en 27 apparitions avec Brighton, Mwepu a expliqué sur Twitter avoir "réalisé (son) rêve en jouant en Premier League".



"Toutefois, certains rêves s'achèvent et c'est avec tristesse que j'annonce que je dois raccrocher les crampons en raison des conseils médicaux que j'ai reçus", a-t-il poursuivi, assurant toutefois "rester impliqué sous une forme ou une autre" dans le football.



"Nous sommes tous absolument consternés pour Enock", a commenté le président du club Tony Bloom, regrettant de voir "une carrière si prometteuse s'arrêter à un si jeune âge".



Le dernier match de Mwepu, arrivé en 2021 à Brighton en provenance du Red Bull Salzburg, aura été la victoire 5-2 contre Leicester début septembre.



