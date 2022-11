Forum D’Abu Dhabi sur la paix: Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Honoré

mercredi 16 novembre 2022

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis a participé au Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Organisé sous le thème Conflit mondial et paix universelle : besoins urgents et opportunités de partenariat, le forum de cette année a débuté mardi et se termine jeudi.

Il a déclaré que le forum était devenu un événement mondial de premier plan pour la promotion des valeurs et des concepts de tolérance, de coexistence et de fraternité humaine.

Le prix honore les dirigeants et les universitaires qui ont présenté des initiatives pratiques et des contributions scientifiques pour promouvoir la paix.

C'est la cas du ministre conseiller à la présidence de la République Serigne Abdou Ahad MBACKÉ Gaïndé Fatma qui a reçu une distinction au cours de cette cérémonie comme vous le voyez sur ces images





Publié par Birame Ndour editor