iGFM - (Dakar) Farba NGOM offre 240 boeufs, 300 tonnes de riz et des appuis financiers aux populations du Bosséa....

En prélude à l'édition 2022 du Gamou, célébrant la naissance du prophète Mouhamed (SAW), l'honorable député-maire des Agnam Farba Ngom a mis à la disposition de la population du Bossea plus de 200 boeufs, 300 tonnes de riz et des appuis financiers pour la réussite de l'événement.

Comme à l'accoutumée, il s'agit d'un geste de haute portée destiné aux Chefs religieux du Bosséa et aux familles démunies afin de leur permettre de célébrer cet événement religieux dans les meilleures conditions.

Cette contribution de l'honorable député Farba Ngom est devenue une tradition qu'il perpétue de fort belle manière au fil des années.