Grammy Awards – Et de deux pour Youssou Ndour…

mardi 16 mars 2021 • 1425 lectures • 0 commentaires

People

iGFM – (Dakar) En d’autres temps, il aurait fêté le Best Global Music Album des Grammy Awards 2021 remporté dimanche par le Nigérian Burna Boy, avec lequel il a chanté dans l’album « Twice As Tall », mais le décès brutal le même jour de l’artiste Thione Seck est venu mettre un bémol dans ce qui aurait pu être une célébration.

GRAMMY AWARDS – C’est un Youssou Ndour triste qui a reçu la nouvelle du sacre du meilleur album de musique mondial (Best Global Music Album) pour lequel concouraient de nombreux artistes. Le chanteur sénégalais mesure le prix élogieux décerné aux Etats-Unis à Burna Boy et l’en félicite.





En 2020, Burna Boy avait été nominé pour son album « African Giant ». L’album était cité favori pour gagner, compte tenu de son énorme succès en 2019, au final Angélique Kidjo avait remporté le prix.





Il faut croire que Youssou Ndour lui a porté chance cette fois-ci, pour qu’il prenne le meilleur sur les autres nominés Antibalas (chroniques Fu Chronicles), Bebel Gilberto (Agora), Anoushka Shankar (love letter) et Tinariwen (Amadjar).





Pour rappel, Youssou Ndour a remporté en 2006 un Grammy Awards, le premier de notre pays. Il a participé en 2021, grâce à sa voix posée sur Level Up de l’album « Twice As Tall », au premier Grammy de la star nigériane.





Il est très fier d’y avoir participé et l’encourage pour la suite.





Maderpost





Publié par Mame Fama GUEYE editor