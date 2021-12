vendredi 3 décembre 2021 • 1707 lectures • 1 commentaires

La sortie du ministre des Transports n’a pas freiné les ardeurs des syndicalistes. Hier, de 48 heures de grève, ils passent à une grève illimitée. Aujourd’hui, le cadre unitaire des syndicats routiers du Sénégal va se réunir au siège de la Cnts pour déterminer la suite du mouvement.

Pendant ce temps, le calvaire se poursuit à Diourbel. Les chauffeurs exigent la libération immédiate et sans condition de leurs six camarades interpellés hier par la police. Ces derniers ont été présentés ce matin aux environs de 11 heures au procureur. Les chauffeurs déclarent qu’aucun véhicule de transport en commun ne fera la navette entre la ville de Diourbel et les autres régions.



« Nous n’allons pas faire des actes de vandalisme mais nous sommes libres de s’opposer à celui qui chercherait à briser notre mouvement de grève », déclare Ngagne Kane, responsable des chauffeurs de transports de la gare routière de Diourbel au micro de Sud Fm.



Pour rappel, des échauffourées ont éclaté hier entre chauffeurs et forces de l’ordre. Des échanges de grenades contre des jets de pierres mais aussi des pneus calcinés ont été notés.



En attendant l’Assemblée Générale du cadre, le calvaire des usagers se poursuit. Pas de moyens de transport en commun dans plusieurs localités. A dakar, c’est le chaos pour les citoyens qui avaient l’habitude d’emprunter ces moyens de transport.