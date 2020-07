Guerre des matinales : la TFM sort l’artillerie lourde

iGFM – (Dakar) – La chaîne phare du GFM a sorti la crème de sa rédaction pour arracher l’audimat des matinales à la concurrence. Depuis lundi, une équipe sénior de la rédaction propose 2h 30 d’infos, de chroniques, non-stop entre 6h30 et 9h. Présenté depuis lundi par Faty Dieng, le bloc d’infos réunit Cherif Dia, Cheikh Tidiane Diao, Abdoulaye Cissé, Aissatou Diop Fall, en plus d’autres chroniqueurs.

La particularité du format proposé par la TFM est que c’est un bloc exclusivement animé par des journalistes, contrairement à d’autres chaines qui ont misé sur un format mixte entre animateurs et journalistes. En misant sur des journalistes expérimentés et une production gérée par la rédaction de la chaine, la TFM veut imprimer un caractère sérieux et crédible à son programme.

IGFM