samedi 9 avril 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar- Alpha Condé a tenu promesse. L’ex président, qui avait été autorisé à sortir du territoire guinéen pour aller se soigner, est de retour à Conakry.

«Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (Cnrd)) et son Président SE le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, Chef de l'Etat et Chef Suprême des Armées portent à la connaissance de l'opinion nationale et Internationale que l'ancien Président de la République, le Professeur Alpha Condé a regagné Conakry cet après-midi après des soins médicaux aux Emirats Arabes Unis», ont indiqué les autorités guinéenne dans un communiqué de presse. Le document a été plaqué sur les plateformes numériques de la présidence guinéenne.



Le Comité National du Rassemblement pour le développement rassure l'opinion nationale et internationale que l'ancien Président demeurera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra. Son intégrité et sa dignité seront toujours respectées conformément à son rang et à son statut.