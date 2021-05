mardi 11 mai 2021 • 329 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Cette année, l’hivernage risque de ne pas répondre aux attentes des agriculteurs. Les prévisions globales faites par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie sont très peu optimistes quant à l'abondance de la pluie.

Dans son Bulletin de prévision saisonnière 2021, l’Anacim renseigne que ses analyses «présentent une situation complexe et peu favorable à des précipitations abondantes.»



Aussi, elle informe que cette configuration des différents bassins et la prévision des différents modèles, surtout sur l'Atlantique «ne sont pas en ce moment favorable à une bonne rentrée de mousson sur le territoire, ce qui pourrait impacter sur installation de la saison.»



Ainsi, il est prévu une installation précoce de la saison des pluies sur l'extrême Sud-Est du pays. Puis, une installation normale sur le Sud et l'Est du pays et une installation «normale à tardive sur le reste du territoire, avec des risques de longues pauses pluviométriques au Nord et au Centre du pays », alerte l’Anacim.



Pour la période Mai-Juin-Juillet, la pluviométrie sera normale sur la partie Sud et Est du pays, mais normale à déficitaire sur le reste du territoire. Sur la période Juin-Juillet-Août, elle sera normale à déficitaire sur la majeure partie du pays.