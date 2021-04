samedi 3 avril 2021 • 542 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Le Dahira Hizbou Tarqya chargés, par le khalife général des mourides de répartir les 50 millions de francs offerts par Serigne Mountakha aux blessés et familles des personnes décédées durant les récentes manifestations, a entamé son travail.

Ce samedi, dans la matinée, Serigne Youssou Diop, successeur de feu Atou Diagne et camarades, ont remis 2 millions de nos francs Cfa à la famille de Alassane Barry, mort lors des manifestations. L’enveloppe leur a été remise au domicile familial sis à la médina.

M. Diop a assuré à la famille qu’en plus de cet appui financier, les prières du khalife général des mourides, pour ici et l’au-delà, accompagnent le défunt: "Les prières sont encore plus importantes. Donc nous vous remettons cet argent en guise de soutien et nous prions que le Bon Dieu vous préserve, à l’avenir, de pareille fortune."

Le successeur de feu Atou Diagne a, indiqué qu’ils vont se rendre, dans d’autres familles de victimes pour remettre les ressources. Il explique que pour la répartition de ce soutien, ils ont procédé à une catégorisation en fonction de la gravité, "puisqu’il y en a qui sont décédés, d’autres ont eu des blessures graves et certains des blessures légères." Mais ce qui est sûr, c’est que les familles des défunts aurons 2 millions.