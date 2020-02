Hopital Fann :  Des tricycles pour assurer le transport interne

iGFM-(Dakar) Le transport interne à l’hôpital Fann était un véritable casse-tête vue que les services sont éloignés les uns des autres. Pour remédier à cela, le centre hospitalier, en partenariat avec la structure «easy Drop», a mis en place ce moyen de transport dénommé tricycle.

«C’est un moyen de transport très efficace et très sûr. Nous pouvons prendre deux à 5 personnes, cela dépend des zones », souligne Adama Thiam, un conducteur de cet engin rencontré par le reporter d’IGFM.

Un métier pratiqué par ce jeune Casamançais depuis quatre mois et qui n’a pas hésité d’écrire «Essamaye» sur son engin qui signifie « guerrier » en Djola. «Depuis le mois d’octobre, je transporte soit des malades soit des patients et les prix varient, selon la zone, de 100, 150 voire 200 francs CFA et franchement je ne me plains pas ».

Hawa SIGNATE