vendredi 31 décembre 2021 • 397 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

Thione Seck, Lamine Diack, Alioune Badara Cissé, Double Less, Iyane Thiam…. Le Sénégal a perdu des figures emblématiques qui portaient chacun une partie de l’histoire du pays.

L’extinction du parolier

PUBLICITÉ





Le dimanche 14 Mars 2021, le réveil a été brutal. Vers 9 heures, l’annonce du décès de Thione Ballago Seck a retenti comme un coup de tonnerre dans le ciel sénégalais. Le parolier est décédé à l'âge de 66 ans à l’hôpital Fann après une courte maladie.



Fin de mission du médiateur



Alioune Badara Cissé était le bienaimé médiateur de la République. Très apprécié des sénégalais, l’homme avait fait une sortie mémorable lors des émeutes de mars. Ex-ministre des affaires étrangères, il est parti sur la pointe des pieds un samedi soir du mois d’aout 2021.



Au repos l’illustre athlète



Lamine Diack aussi nous a quittés cette année. Ses derniers moments étaient marqués par ses démêlées avec la justice française. Revenu au bercail en Mai 2021, Lamine Diack tirera sa révérence à jamais le vendredi 3 Décembre 2021 à Dakar à l'âge de 88 ans, après avoir servi l’Etat et le monde sportif des années durant.



Le Mardi noir de l’année



Le Mardi 10 août 2021 fut une journée tristement inoubliable pour le Sénégal. Le pays a perdu deux khalifes le même jour. Seydina Abdoulahi Thiaw Laye le khalife général des Layènes et Serigne Abdou Rahim Seck (81 ans) khalife de Thiénaba, ont tiré leur révérence. Ils ont laissé, derrière eux, des fidèles meurtris.



L’homme du croissant lunaire



Le décès de Mourchide Iyane Thiam s’est ajouté à la triste liste. Président emblématique de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), il a dirigé cette organisation contre vents et marées. Iyane Thiam s’est ainsi éclipsé à jamais à l’âge de 84 ans en début d’année.



Le dernier combat de Less



Le 5 Septembre 2021, le monde de la lutte a perdu Double Less. Le père de Balla Gueye 2 et Sa Thiès est décédé à la suite d’une longue maladie. Double Less était considéré comme l’un des plus grands lutteurs de l’histoire du Sénégal.



La faucheuse a usé de tous les moyens pour nous prendre des êtres chers durant l’année 2021. La disparition tragique des journalistes de Leral (Abou Amadou Sy, Yoro Diallo et Ousmane Ndiaye), l’accident tragique du convoi du leader du Pastef Ousmane Sonko qui a coûté la vie à trois personens (Ama Ndao Moussa Camara et Ibrahima Fall), les huit Sénégalais disparus lors des émeutes du mois de mars et le décès de Thiam Gaindé, ont ému le pays.



iGFM prie pour le repos de l’âme de ces disparus.