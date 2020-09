Violences policières aux Etats-Unis : Les témoignages poignants d’Astou Ndour, basketteuse espagnole d’origine sénégalaise

Actualité 42 mins

iGFM-(Dakar) Les violences policières ne cessent de prendre de l’ampleur aux Etats-Unis. Les Afro-Américains, Jacob Blake (hospitalisé) et George Floyd (mort) sont récemment victimes de ces actes jugés ignobles par le monde entier. Depuis lors, ces deux affaires secouent les Etats-Unis et les Noirs sont de plus en plus en danger. Astou Ndour, la basketteuse espagnole d’origine sénégalaise qui évolue aux Dallas Wings (WNBA) confirme tout dans cet entretien accordé à IGFM.