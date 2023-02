jeudi 9 février 2023 • 1252 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ce jeudi, c’est un drame qui s’est produit sur les rails du Train Express régional. La société d’exploitation (Seter) et la Senter ont annoncé qu’un individu a été heurté par un des trains, sans donner aucune information supplémentaire sur la victime. iGFM a pu glaner quelques informations sur cette dernière.

Selon les informations recueillies par iGFM auprès de sources sécuritaires, l'individu était déjà décédée avant l'arrivée des secours. C’est "un corps sans vie" que les pompiers ont trouvé sur les lieux, tôt le matin sur le site de l'accident tragique, nous dit-on. "La dépouille n’est pas identifiée", informent toujours nos sources.



Après les constats d’usage effectués par la gendarmerie, la Brigade nationale des sapeurs pompiers et les responsables du Ter, il a été procédé à l’enlèvement du corps qui a été déposé à la morgue de l’hôpital "Dalal Diam de Guédiawaye", renseignent toujours nos sources.



Pour l'instant, les autorités n'ont donné aucune information officielle sur la victime. Dans leur communiqué conjoint, la Seter et la Senter ont juste indiqué que le train 20010 en provenance de Diamniadio a heurté une personne présente sur la voie dans le domaine ferroviaire à environ 300 m de la gare de Rufisque. Rien de plus.