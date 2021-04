dimanche 18 avril 2021 • 552 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La série «Kooru Bideew» reste l’une des plus suivies durant le mois de Ramadan. Son personnage principal crève l’écran. Avec un casting de qualité, le producteur Leuz a su faire ressortir dans le personnage de «Bideew», la quintessence de la femme sénégalaise.

«Bideew» est une modératrice du foyer, un cordon bleu qui maitrise parfaitement sa cuisine et une battante qui touche à tout.

Vanessa Sambou plus connue sous le nom de «Bideew» est une jeune femme qui a su s'imposer dans le monde du cinéma sénégalais.

L'actrice principale de la série «Bideew», aperçue également dans "You Taxi", a très vite gagné le cœur des Sénégalais qui la suivent avec enthousiasme.

Pourtant, contrairement à d’autres qui triment avant de voir le bout du tunnel, il ne lui a pas fallu un long chemin pour que les internautes reconnaissent son talent d’actrice.

«Bideew», qui a su les séduire grâce à son rôle exécuté avec tact, a fait beaucoup de court-métrages pas encore sortis, des clips et photo-shooting. Sans parler des projets de longs métrages.

En dehors de la série, «Bideew», qui exerce le métier d'infirmière dans une structure sanitaire de la place, aime s’effacer. Elle n’a presque pas de trace d’entretien dans les médias.