lundi 7 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

le président du parti Rewmi, Idrissa Seck s'est proncé sur Les pluies diluviennes qui ont plongé plusieurs localités du pays sous les eaux et occasionné des dégâts multiformes. L'ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade a fait savoir que : « Nous vivons ce sinistre aux côtés de nos compatriotes dont les lieux d’habitation sont inondés, mais aussi ceux ayant enregistré des pertes matérielles. » Pour finir, Idrissa Seck a exprimé sa « compassion et sa totale solidarité et invite les populations ainsi que l’État à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur venir en aide ».

IGFM