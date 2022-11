vendredi 4 novembre 2022 • 153 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les braqueurs ont encore frappé. Cette fois-ci, c’est à Kaolack, plus précisément dans la Communauté rurale de Dya. Les malfaiteurs armés jusqu’aux dents, ont attaqué le siège de l’entreprise China Road and Bridge Construction (Crbc), qui construisent actuellement l’autoroute Mbour-Fatick-Kaokack.

C’est vers 4 heures du matin que les malfaiteurs se sont introduits dans les lieux. Après avoir battu et logoté le gardien, ils ont visité les bureaux et les logements pour dépouiller les chinois et autres occupants de tout ce qu’ils avaient (montres, argent, téléphones). La gendarmerie de Gandiaye s’est transportée sur les lieux, l’autorité préfectorale aussi, pour s’enquérir de la situation.



«C’est une situation déplorable. Surtout que les victimes sont des gens qui sont venus travailler ici. Nous prions la gendarmerie à élucider l’affaire au plus vite pour trouver les auteurs de ce braquage. Ils étaient en voiture», indique Mame Ndiack Diagne à la Rfm. Il est adjoint au maire de Diya. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.