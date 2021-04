jeudi 15 avril 2021 • 492 lectures • 0 commentaires

Une bagarre a viré au drame entre deux charretiers à Keur Massar. Les deux cochers avaient déjà eu un violent accrochage physique l’an dernier, après une séance de lutte. Ils ont récidivé avant-hier mardi, vers 20h.

Les deux charretiers, qui se sont retrouvés au terminus de la ligne 71, en sont encore venus aux mains. Selon «Les Echos», K. M, armé d'un tesson de bouteille et son collègue A. D., qui avait un couteau à la main, s’échangeaient des amabilités.



Le ton devenu plus agressif, le nommé K. M a usé de son tesson de bouteille pour asséner des coups à son protagoniste A. D. Ce dernier, touché, riposte et l'atteint au niveau de la carotide. Grièvement touché, il s'affalera et se vide de son sang, avant de rendre l’âme.



Le présumé meurtrier, qui s’est réfugié chez lui, est arrêté par la gendarmerie qui l’a conduit à l’hôpital. Après l’audition, il a été placé en garde à vue.



