mardi 11 mai 2021 • 3784 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) La Cour royale d'Arabie Saoudite ,sur la base du rapport de la Cour suprême du royaume, a officiellement déclaré que demain mercredi sera le dernier jour du mois sacré du Ramadan et que jeudi sera le premier jour de l'Aïd Al-Fitr.

Dans son communiqué publié par l'Agence de presse nationale, la Cour royale d'Arabie Saoudite a informé les fidèles de la décision de la Cour suprême du royaume. Celle-ci a déclaré que les rapports reçus des tribunaux basés sur des moniteurs oculaires, ont conclu que la nouvelle lune de Shawal, qui suit le Ramadan n'a pas été vu. "Par conséquent, il a été décidé que demain, mercredi est le dernier jour du mois sacré du Ramadan et jeudi est le premier jour de l'Aïd Al-Fitr pour cette année", indique la Cour royale dans son communiqué parcouru par iGFM.



Pour la France aussi, Mercredi sera le dernier jour du mois béni du ramadan et jeudi sera le jour de la fête de Korité. Telle a été, en substance, la décision du Conseil français du culte musulman (CFCM)



L’association française régie par la loi de 1901, placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur, s’est fondée sur l'utilisation du calcul pour déterminer le calendrier lunaire. Elle renseigne que cette année, le calcul montre que la naissance de la nouvelle lune aura lieu le 11 mai 2021 à 19h 30 de Paris (17H 30 temps universel).



De ce fait, elle ne sera visible nulle part dans le monde et le record mondial de la visibilité de la nouvelle lune est de l’ordre de 15h après sa naissance. Ce qui fait que «le mercredi 12 mai 2021 est le 30ème de ramadan et le jeudi 13 mai 2021 est le jour de l’Aïd el Fitr.»