iGFM (Dakar) Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 devant Messi, avec 8 réalisations.

Alors que le titre honorifique de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 tendait les bras à Lionel Messi, c'est Kylian Mbappé qui le rafle au bout du suspense ! Auteur d'un doublé en moins de deux minutes face à l'Argentine (80e, 82e), l'attaquant de 23 ans a offert une improbable égalisation et la prolongation à une équipe de France méconnaissable jusque-là. Il a ensuite permis aux Bleus de disputer une séance de tirs au but, grâce à un deuxième penalty (118e).



Avec 8 buts, dont 3 penalties, l'attaquant du PSG se place tout en haut du classement des buteurs, avec une réalisation de plus que son coéquipier en club, Lionel Messi. Kylian Mbappé a désormais inscrit 12 buts en deux Coupes du Monde (4 en 2018, 8 en 2022). Ce qui n'a pas empêché Lionel Messi de lui ravir le titre, au terme d'une séance de tirs au but étouffante, qui aura vu l'Albiceleste marquer tous ses tirs, quand Coman et Tchouaméni échouaient.