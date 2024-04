vendredi 26 avril 2024 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Son Excellence Monsieur Adão Pinto, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Angola au Sénégal et en Mauritanie a remis ses lettres de Créances à Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie le 24 Avril 2024.

Par ce geste plein de symboles, le diplomate angolais devient également Ambassadeur de la République d’Angola en Gambie.

Au cours d'une cérémonie empreinte de solennité, l’Ambassadeur Adão Pinto a déclaré à la presse que l’Etat Angolais travaille sans relâche pour dynamiser les relations entre son pays et la Gambie.

Avec résidence à Dakar, l’Ambassadeur angolais espère désormais booster la coopération bilatérale entre l’Angola et la Gambie d’autant qu’il y a à ce jour plus de 100 Angolais en Gambie et plus de 1000 Gambiens en Angola.

L’économie de la Gambie repose sur l’agriculture, la pêche et le tourisme cela veut dire qu’il y a biens des domaines dans lesquels les deux pays frères peuvent bien coopérer et pourquoi pas échanger des expériences, vue que dans ce monde globalisé, aucun pays est trop petit ou trop grand pour ne pas coopérer avec les autres.