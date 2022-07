vendredi 29 juillet 2022 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est à présente officiel. La Bicis Sénégal a un nouvel acquéreur qui détient à présent, plus de la moitié de son capital.

«Le Groupe BNP Paribas et le Groupe SUNU ont conclu le 28/07/2022 un accord portant sur l'acquisition par le Groupe SUNU de 54,11% du capital de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (Bicis) détenus par le Groupe BNP Paribas», informe l’établissement bancaire.



La mise en œuvre de cet accord est soumise à l'obtention des autorisations règlementaires en vigueur, précise la Bicis. Cependant, indique-t-elle que cet accord s'inscrit dans le prolongement d'une coopération de longue date entre le Groupe BNP Paribas et le Groupe SUNU dans le domaine de la bancassurance en Afrique subsaharienne.



Le Groupe Sunu est fondé par le sénégalais Pathé Dione. Après l’obtention de son doctorat en Économie à l’université de la Sorbonne et un passage à l’école des Assurances de Paris, il est embauché par Cigna Corporation qu’il représente en Côte d’Ivoire à travers sa filiale Colina. En 1984, il occupera la fonction de Directeur Afrique de l’Union des Assurances de Paris jusqu’en 1997. En 1998, il décide de créer avec d’anciens collaborateurs, un groupe panafricain au service du continent Sunu.