jeudi 18 mai 2023 • 426 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Au cours d'une cérémonie mercredi soir à Los Angeles, la Fifa a dévoilé le logo de la Coupe du monde de football 2026, qui sera organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

La FIFA a dévoilé mercredi le logo de la Coupe du monde 2026. Chacun sera libre de juger le bon goût de la proposition mais l'instance a révélé un symbole plutôt minimaliste dans son design. Le trophée du tournoi s'affiche plein centre, au milieu des chiffres 2 et 6.



Une cérémonie à Los Angeles



Pour le reste, les chiffres d'une couleur blanche sont situés dans un fond noir. Le logo de la FIFA se trouve lui en dessous du trophée de la Coupe du monde. Pour rappel, pour la première fois de l'histoire, trois pays organiseront le tournoi à l'été 2026: les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.



Le logo a été dévoilé mercredi lors d'une cérémonie à Los Angeles, en présence du président Gianni Infantino. Le dirigeant de la Fifa a par ailleurs indiqué que les groupes du premier tour seront organisés sur des bases régionales, afin de limiter les déplacements. "Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de toutes les Coupe du Monde", a déclaré Infantino en marge de la cérémonie.



La Fifa a lancé par ailleurs une campagne de lancement "Nous sommes 26". "C'est un cri de ralliement", pour Infantino. Au total, 16 villes hôtes accueilleront les 48 pays de la compétition. Le successeur de l'Argentine sera connu le 19 juillet 2026. Les phases de qualifications commenceront d'ailleurs à partir de septembre 2023 avec la Confération sud-américaine de footbal (CONMEBOL).



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)