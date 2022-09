samedi 10 septembre 2022 • 973 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Sur les images, on voit la reine Élisabeth parader devant les forces de défense, à l'aéroport de Yoff, accompagnée du Président Senghor. Mais, selon un ex diplomate, le Sénégal ne fait pas partie des pays ayant accueilli une visite officielle de la Réine Élisabeth II.

«La reine Elisabeth 2 n'est jamais venue au Sénégal pour une visite officielle», assure Ousmane Camara, qui fut, à l’époque, directeur de la Sécurité publique du Sénégal. L'homme, qui a fait partie de la délégation qui a accompagné la Reine lors de son court séjour à Dakar en 1968, a tenu à expliquer l’histoire de cette photo.



«La reine devait rejoindre son époux au Brésil. A l'époque, pour rallier Rio de Janeiro. Il n'y avait pas de vol direct entre le Royaume Uni et le Brésil. On ne pouvait pas faire les longs courriers. Donc, elle a effectué une escale au Sénégal», indique l'ancien Ambassadeur du Sénégal en Angleterre sur L'Obs.



Et d'ajouter : «À cette époque, l'aéroport de Yoff n'était pas très moderne. Le Président Senghor, pour lui faire passer le temps, lui a proposé alors de fair une visite au niveau du phare des Mamelles, Une requête que la Reine ElizabethII accepta. L'escale de 45 minutes sur le territoire Sénégal a été la cause de sa présence au pays et non une visite officielle.»