vendredi 3 février 2023 • 128 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Décès du grand couturier, parfumeur et homme d‘affaires Paco Rabanne ce vendredi à Portsall (29), où il résidait. Il avait 88 ans.

C‘est un amoureux de la Bretagne qui vient de quitter la scène. Le grand couturier franco-espagnol Paco Rabanne est décédé à Portstall (29), à l’âge de 88 ans, a-t-on appris ce vendredi 3 février 2023. Selon le Télégramme visité par Senego, l’artiste qui a marqué l’univers de la mode pendant plus d’un demi-siècle y avait une maison en bord de mer.

Fils d’une première main de Balenciaga, Paco Rabanne, d’origine basque, s’était réfugié dans le Finistère en février 1939, avec sa famille. Depuis cette date, il vouait un amour indéfectible au pays de Morlaix, où il résida, comme au quartier de Recouvrance, à Brest, où il fut caché de la Gestapo et vécut jusqu’en 1947.

« Tout le monde ne peut pas être une star. Il faut savoir être malin. (…) L’essentiel est de faire parler de soi, se différencier des autres. Ne copiez jamais » disait-il aux élèves du lycée La Croix-Rouge de Brest, rencontrés en 2010.

Paco Rabanne, chantre du vêtement métallique, était connu pour son sens de la formule et son excentricité. Au-delà des podiums de la haute couture, le Breton de cœur qui prétendait avoir vu Dieu comme des extra-terrestres savait défrayer la chronique par son goût du paranormal. En 1999, il avait aussi beaucoup fait parler en prédisant la chute de la station Mir. Une prophétie baroque qui lui aura valu pas mal de détracteurs.

Ces dernières années, celui qui aimait fréquenter la Maison de la Presse ou les restaurants de la côte s’était fait discret. Un ambassadeur de la Bretagne s’en est allé.

PUBLICITÉ

Télégramme