vendredi 18 mars 2022 • 158 lectures • 0 commentaires

Société 55 mins Taille

iGFM - (Dakar) La guerre en Ukraine et l’embargo du Mali assombrissent les prévision économiques du Sénégal. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré le fonds monétaire international (Fmi).

«La guerre en Ukraine assombrit les perspectives macroéconomiques. La hausse des prix mondiaux des produits alimentaires et de l’énergie s’ajoute aux défis actuels de la politique économique, y compris les séquelles de la pandémie, l’insécurité régionale et l’augmentation des revendications sociales à l’approche des élections parlementaires de juillet», indique l’institution de Bretton Woods.



Ainsi, tous ces éléments accroissent les risques de ralentissement de la croissance économique et se traduiront probablement par une aggravation des pressions inflationnistes et une augmentation considérable des dépenses publiques, avertit le Fmi.



Aussi, l’espace budgétaire du Sénégal «s’est nettement rétréci avec l’augmentation soutenue de la dette publique au cours des 10 dernières années», souligne le Fonds. Et donc, il sera essentiel d’améliorer la mobilisation de recettes, de rationaliser et mieux cibler les subventions et de revoir l’ordre de priorité des dépenses, afin d’éviter de grands dérapages budgétaires et de préserver la viabilité de la dette, déclare-t-il.