Le footballeur El Hadj Diouf a pris une deuxième épouse iGFM – (Dakar) Le double ballon-d’or africain est désormais polygame. El Hadji Ousseynou Diouf a pris une seconde femme dénommée Dayila. Cette fois-ci, c’est du Comba Ndar, Samba Ndar. Selon sa maman la relation entre Dayila et Dioufy dure depuis longtemps.

Valérie Bishop va désormais partager son homme avec la charmante Dayila. La jeune toucouleur a conquis le cœur de l’ancien international sénégalais qui a fini par faire d’elle sa seconde épouse.

L’union a été scellée ce jeudi, dans le quartier de Wagougnaye en présence de la famille de El Hadji Diouf, sa mère et sa soeur et de la famille de la mariée. L’ambiance et les "sagnsés" étaient au Rendez-vous.