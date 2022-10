jeudi 13 octobre 2022 • 129 lectures • 0 commentaires

Sokhna Ndatté Cissé a remporté le premier prix du Concours international de récitation du Saint Coran, édition 2022, à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Le ministre de l’Éducation nationale lui a remis une récompense ce jeudi.

«Cheikh Oumar Anne a offert à Sokhna Ndaté Cissé 3.000.000 FCFA et un ordinateur portable, 1.000.000 et un ordinateur à son maître, un lot du saint Coran, 5 tonnes de riz,300 litres d’huile 200 kg de sucre à son école», renseigne le ministère de l’Éducation nationale.



La remise s’est déroulée lors d’une cérémonie de "Sargal" de la lauréate de l’édition 2022 qui s’est déroulée à Diamniadio en présence de sa maman, de son maître coranique, des membres de la fédération des écoles coraniques, etc.



Le Ministre de l’Éducation nationale a remercié les acteurs des Daara et l’ensemble des services du ministère de l’Éducation qui soutiennent l’enseignement arabo-islamique.