iGFM - (Dakar) Le centre pour l’enseignement, la formation et le leadership (Cefla) qui se trouve sur la route du Lac Rose et Niacourab, veut former la prochaine génération d’éducateurs avec la mise en place de plusieurs filières dont l’enseignement et la gestion administrative de l’école.

Les cours privés Amadou et Koumba renforce le système éducatif en enseignants de qualité

La direction des cours privés Amadou et Koumba, (Copak,) met en place un centre pour

l’enseignement, la formation et le leadership (Cefla) a procédé à la cérémonie d’ouverture officielle

de son nouvel établissement dédié à la formation des métiers de l’éducation. La cérémonie aura

lieu dans l’enceinte de l’école, sur la route du Lac Rose à Niakourab.

Le nouveau centre de formation est un établissement de formation spécialisé qui veut aller audelà de la formation des enseignants de divers or- dres allant au personnel de gestion, la

recherche en sciences de l’éducation et de la pédagogie, la psycho pédagogie, la techno

pédagogie, la planification, la gestion des programmes et la préparation aux examens et

concours.

« Des programmes conçus pour préparer les étudiants à réussir dans un marché du travail en

constante évolution avec une équipe d’experts passionnés, Cefla s’engage à fournir une

éducation de qualité qui inspire l’excellence professionnelle ». Pour Aliou Sall, administrateur

général de l’établissement, parlant de la vision du projet, c’est le début d’une nouvelle ère dans la

formation des professionnels de l’enseignant.



« L’événement a permis de découvrir notre vision novatrice et notre engagement à former la

prochaine génération de leaders à travers la formation des enseignants. Cet événement a permis

de découvrir notre vision novatrice et notre engagement à former la prochaine génération

d’éducateurs Nous voulons devenir dans un horizon de 10 ans, une académie intégré leader

parmi les groupes scolaires laïcs de la région de Dakar » souligne Aliou Sall. L’administrateur

général compte ainsi contribué significativement au Programme d’Amélioration de la Qualité, de

l’Équité et de la Transparence (Paquet) . « Un projet ambitieux au Sénégal, visant à renforcer le

système éducatif et à favoriser l’accès équitable à l’éducation et à la formation. Répondant aux

nouvelles aspirations des parents d’élèves, y compris en matière d’éducation religieuse et de

formation aux sports » clame le responsable moral de l’école.



Le projet, selon M. Sall, «c’ est une réponse à plusieurs préoccupations :les difficultés pour le

privé à recruter des enseignants qualifiés à tous les niveaux. Les difficultés à retenir les

enseignants d’expérience qui préfèrent devenir fonctionnaires. Et la nécessité d’adapter la

formation des enseignants aux nouveaux défis tels que le numérique et l’intelligence artificielle, la

formation des maîtres coraniques. L’enseignement bilingue et la formation des professeurs ».

L’ancien maire de Guédiawaye de poursuivre en interpellant le gouvernement. « Dans notre

orientation nous allions l’enseignement général et l’enseignement. Technique. Dans l’avenir nous

allons diversifier, c’est pour cela que nous avons besoin d’accompagnement. Une manière de

répondre aux orientations de l’état ».



Pape Kandji, directeur de l’enseignement moyen général pense que le nouveau centre de

formation implique l’une des neuves valeurs prévues dans le programme du nouveau ministre de l’éducation nationale :, le numérique, l’introduction des valeurs et l’instruction civique. « C’est en parfaite cohérence avec les orientations du président Diomaye. Les objectifs déclarés sont une réponse à l’emploi des,jeunes » qui se réjouit de l’introduction du numérique et de l’IA. « Il faut aller vers le numérique sinon on est dépassé. L’introduction du numérique à l’école au Sé- négal soulève des enjeux

multiples, tant sur le plan économique que pédagogique.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont un outil souple et efficace pour les enseignants et les élèves.

Elles permettent d’entrer en relation avec d’autres classes, de collaborer à distance et d’accéder à des

ressources non disponibles localement. Les TIC favorisent l’acquisition de nouvelles

compétences et le développement du sens critique face au flux d’information ».

Pour la gestion administrative, les logiciels utilisés facilitent le travail administratif, notamment

dans le calcul des moyennes et la confection des bulletins. « En somme, l’introduction du

numérique à l’école est un enjeu majeur pour l’éducation sénégalaise, avec des avantages

indéniables et des défis à relever »

Selon l’inspectrice de l’éducation de Sangalkam, si on parle de qualité l’on soutend la qualité des

enseignements. « La priorité est le relèvement du niveau des enseignements.

Le salut aujourd’hui passe par l’introduction du numérique et de l’anglais » dit Mme Dramé, dont

la circonscription compte accompagner les boroms daaras en les outillant en gestion

administrative.

Pape Kandji, directeur de l’enseignement moyen général, représentant le ministre de l’éducation

l’Etat a en charge la formation et le l’intrant est la qualité. « L’Etat n’a pas la capacité de former

tous ces gens. Et si un privé intervient dans ce domaine, nous pouvons que l’accompagner. C’est

la voie à suivre et nous invitons d’autres privés à le faire .