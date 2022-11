vendredi 18 novembre 2022 • 559 lectures • 0 commentaires

iGFM (Doha) El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais, a évoqué, ce vendredi, à Doha, avec une certaine émotion le forfait définitif de Sadio Mané, pour la Coupe du monde.

"Je tiens à encourager les Sadio Mané et je sais que ce n’est pas facile, une occasion de le soutenir. J’encourage également les Sénégalais qui envoient des messages venant de partout. Sadio ne jouera pas cette coupe du monde, son rôle a été très déterminant dans les différents succès de l’équipe. Et on peut dire qu’aujourd’hui qu’il est le leader technique incontestable de l’équipe. Sadio c’est la star, c’est lui qui est au début et à la finition des occasions."



"Ce qui est arrivé à Sadio tout le monde sait que c’est très difficile"



"Ce qui est arrivé à Sadio tout le monde sait que c’est très difficile, et les joueurs sont déterminés à se donner pour faire un grand honneur à Sadio et la seule chose qui peut le rendre heureux et faire le bonheur des Sénégalais c’est de voir l’équipe représenter dignement le Sénégal faire un exploit qu’aucun pays africain n’a jusqu’ici réalisé. En 2002 on avait vécu cette même situation avec les absences de Fadiga et Salif Diao."



"Sadio va nous manquer et manquera aux amoureux du foot"



"Dans une équipe, il y’a tout le temps un leader technique mais tout le reste a son rôle à faire, on a de grands joueurs comme Koulibaly, Mendy…Je suis tout le temps avec les joueurs c’est vrai que Sadio est le leader, mais collectivement l’équipe est bonne, elle est forte, c’est une famille une bande de copains. Sadio va nous manquer et manquera aux amoureux du foot. C’est une référence pour les plus jeunes et ce qui importe aujourd’hui c’est la victoire du sénégal dans cette coupe du monde."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)