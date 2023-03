jeudi 16 mars 2023 • 236 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) « J’ai vécu tellement de choses incroyables, surprenantes, agréables, à tél point que je ne cesserai jamais de rendre grâce au Seigneur».

J’ai vécu aussi des choses difficiles



Il y a des jours où je me suis sentie seule au monde à tel point que je ne pouvais imaginer qu’un jour que, je retrouverai mon sourire, ma joie de vivre.

Un matin, je me suis regardée dans un miroir, et ma petite voix me disait d’être forte, de continuer à croire en moi, et de ne jamais laisser les aléas de la vie, me prendre ce que j’avais de plus cher,…. ma force mentale, ma persévérance, mes rêves.

La vie ce n’est pas une ligne droite. Elle est faite de courbe de zigzag et trou sans fond mais, elle donne aussi des ailes », lit-on sur son Instagram.