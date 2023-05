Les techniciens du Cinéma sénégalais se constituent en association

samedi 6 mai 2023 • 91 lectures • 0 commentaires

Ils sont les parents pauvres du cinéma sénégalais. Et pourtant ils sont les plus importants du dispositif, parce que filmant, montant et réparant les imperfections. Très mal payés et peu considéré, les techniciens du secteur du cinéma sénégalais ils ont décidé de créer une association pour défendre leur intérêts

L'Association des techniciens de l’Audiovisuel et du Cinéma Sénégalais (Atacs) est née. La mise en place du bureau exécutif pour la période 2023-2025 a été faite le 08 avril passé lors de l’Assemblée constitutive tenue à la Maison des Cultures Urbaines sise à Ouakam. L'assemblée a été présidée par le doyen Mr Daour Wade. Le projet de Statuts a été adopté et les 10 membres du bureau ont été élus et l’Association aura comme président Amath Niane.



Khady FAYE

Publié par Youssouf SANE editor