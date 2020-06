Louga : les Alumnis du lycée Malick Sall de cœur avec Cheickh Yérim Seck

iGFM – (Dakar) – Les anciens pensionnaires du lycée Malick Sall de Louga apportent leur soutient au journaliste Cheickh Yérim Seck placé en garde à vue depuis 48 heures. Dans un communiqué parvenu à Igfm, l’association des Alumnis du lycée Malick Sall avec qui le mis en cause a « grandi, partagé les bancs et reçu la méme formation » expriment leur compassion et manifestent leur solidarité et prient ardemment pour que Cheickh Yérim Seck retrouve rapidement la liberté afin de rejoindre sa famille.

Les Alumnis du lycée Malick Sall dit suivre avec intérêt l’évolution de cette affaire judiciaire.

Pour rappel, le journaliste Cheickh Yérim Seck a été déféré au parquet ce mardi avant de bénéficier d’un retour de Parquet. Il est accusé d’avoir divulgué des informations qui sont contradictoires avec le contenu d’un Procès-verbal d’enquête de l’affaire dite « Batiplus ».» Les enquêteurs ont demandé au journaliste les preuves de ses allégations.

