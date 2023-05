mercredi 17 mai 2023 • 1070 lectures • 1 commentaires

Le président Macky Sall a présidé hier le lancement de la semaine du numérique. Rencontre durant laquelle il a encore mis le curseur sur les dérives notées sur les réseaux sociaux. Un mal qu'il faut traiter dit-il.

«Il nous faut faire face aux dérives sur les réseaux sociaux. Nous assistons aujourd’hui à des dérives sans précédents sur les réseaux sociaux, avec la manipulation et les fake news qui y sont distillés à foison.



J’en appelle à la responsabilité individuelle de chaque sénégalais pour un usage utile du numérique fondé sur les droits et devoirs de chacun.



Le numérique doit être perçu comme un outil formidable de raffermissement des liens humains et non comme un instrument de diffusion de la haine, de la désinformation et de la violence permanente.»