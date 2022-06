Les auteurs de l'attaque sont repartis avec le véhicule et des équipements, a-t-il dit. Ils ont abandonné le véhicule plus tard, selon les informations qui lui ont été transmises. La Croix-Rouge malienne a condamné «avec la plus grande fermeté» cet incident qui vient «porter atteinte à la mission humanitaire envers les populations vulnérables». Le Mali, vaste pays sahélien dont une grande partie du territoire échappe au contrôle de l'État, subit non seulement la propagation du djihadisme depuis 2012, mais aussi une forte criminalité, en particulier sur ses routes. La région de Kayes, frontalière du Sénégal, passe pour relativement plus préservée de la violence que le centre, le nord ou la zone dite des trois frontières avec le Burkina Faso et le Niger.

