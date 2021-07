mercredi 21 juillet 2021 • 413 lectures • 0 commentaires

Société 58 mins Taille

iGFM - (Dakar) La cellule de communication de la Mosquée Massalikoul Jinaan a sorti un communiqué de presse pour la prière de l’Aïd El Kébir ou Tabaski, qui sera effectuée demain dans le lieu de culte. Ci-dessous le texte.

"Suite au Ndigeul de Serigne Mountakha MBACKE , Khalife Général des Mourides ,

Hamadoul Mbackiou FAYE, Représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar et toute la communauté mouride préparent la prière de l’Aïd El Kébir ou Tabaski prévue ce Mercredi 21 Juillet 2020



La prière sera dirigée par l’Imam Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké en présence des autorités religieuses et coutumières.



À cause de la pandémie du Covid-19 , le port obligatoire de masque , la natte individuelle, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont strictement recommandés.



La prière est prévue à 9 heures 30 minutes dans l'enceinte de la mosquée , à l'esplanade et aux alentours. La mise en place est prévue à partir de 8 heures."