iGFM – (Dakar) Maya Abdul, de son vrai nom Maimouna Touré, allie musique et travail. Elle travaille dans un cabinet spécialisé en ressources humaines. Spécialisée dans la musique de film, comédienne voix off, elle est la chanteuse des génériques des séries sénégalaises ‘’Pod et Marichou’’, ‘’Golden’’ ou ‘’Maitresse d’un homme marié’’.

Ces chansons de films sont emplies de petites notes joyeuses ou profondément mélancoliques, de symphonies d’adieu et de ritournelles amoureuses. Ces notes donnent de petites déchirures de la vie qui rythment la vie des personnages de des séries-fictions. Mieux, sa musique dans les séries sénégalaises, illustre parfaitement l’histoire du film et la rend encore plus captivante. Il suffit d’une mélodie pour savoir ce qui se passe dans la tête d’un acteur.

En somme, ses génériques ont donné plus de vie à ces séries et ses mélodies se fondent avec les images. C’est dire que le succès de ces films suscités et ses génériques sont indissociables. Dans cet entretien, qu’elle a accordé à Rewmi, l’artiste revient sur ses interprétations!

L’interprète du générique de la série Maitresse d’un Homme Marié

Le texte a été écrit par Kalista, qu’on ne présente plus d’ailleurs. Alors, après nos collaborations précédentes avec Marodi, le label Neegurap a, à nouveau, été sollicité pour le générique de cette nouvelle série. Kalista nous a donc envoyé le texte et a indiqué ses préférences sur le style de musique qu’elle voulait joindre à son texte. J’ai tout de suite aimé le contenu et il ne restait plus qu’à le chanter. Par chance, ils ont adoré et c’est comme ça qu’est né le fameux générique de « Maitresse d’un homme marié ».