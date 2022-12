lundi 26 décembre 2022 • 219 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Alors que la plupart de ses coéquipiers du Psg ont repris l'entraînement, Lionel Messi continue de profiter de la victoire en Coupe du Monde dans son pays. C’est à Rosario, sa ville natale, que le champion du monde a passé Noël en famille.

Le soir du réveillon, la Pulga a publié sur Instagram une vidéo de sa femme Antonella (Roccuzzo) dansant au rythme de la chanson « Pa la Seleccion » du groupe La TY LA M. Juste en dessous Lionel Messi a laissé un message romantique avec un cœur et un visage amoureux.

« N'essayez pas de comprendre cette folie, elle n’a pas de remède, elle se porte sur la peau… Même dans la tombe, je t’aimerai » a écrit Léo Messi. Ce message est tiré de la chanson sur laquelle Antonella esquissait quelques pas de danse. La femme de Messi a plus tard partagé la story, accompagnée d’un emoji.

La famille Messi vous souhaite « Joyeux Noël»

Antonella a aussi publié sur Instagram une photo de toute la famille. Il y avait bien entendu Lionel Messi, ses trois enfants (Thiago, Mateo, Ciro) et elle-même ». Après minuit, l’épouse du champion du monde a enchaîné avec la publication d’une autre photo de la famille à côté d’un sapin et des cadeaux. Elle l'a accompagnée du message: « Joyeux Noël ». Sergio Kun Aguero, l’ex-joueur de Manchester City, et ami de Lionel Messi a commenté la photo. Un autre ami de la Pulga est à Rosario. Il s’agit de Luis Suarez, l’Uruguayen. Les deux hommes sont très liés depuis le FC Barcelone où ils ont joué pendant plusieurs années. Lionel Messi n’a d’ailleurs pas apprécié la décision des dirigeants barcelonais de le libérer. Suarez a fait quelques saisons à l’Atletico Madrid avant de retourner au pays.

Après les fêtes de fin d’année, Lionel Messi va certainement rejoindre la capitale française pour relever l’autre défi de cette saison : gagner la ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.