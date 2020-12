mercredi 30 décembre 2020 • 414 lectures • 1 commentaires

Le ministre de l’Education nationale avait démenti hier sur une présumée introduction d’un module sur l’homosexualité dans l’enseignement primaire. Ousmane Sonko, qui est allé présenter ses condoléances à Médina Baye, ce mercredi, s’est exprimé sur la question. Ci-dessous ses propos.

«Cela m’inspire un sentiment de honte simplement parce que je n’aurais jamais imaginé qu’un tel débat puisse se poser au Sénégal. Avec tout ce dont on réclame comme héritage religieux, toutes religions confondues, et même avant les religions révélées (…)

J’ai honte aujourd’hui d’être dans ce Sénégal où on ose, ne serait-ce que, poser, un débat sur les question d’homosexualité, d’éducation à la vie sexuelle. Qu’on agresse nos valeurs les plus élémentaires et que nous ayons tous à subir. Évidemment les responsabilités sont partagées, la principale elle est celle de l’Etat qui définit les politiques publiques (…)

Il y a une stratégie insidieuse, extrêmement bien préparée, bien mûre, pour nous préparer pour nous imposer ce débat et pour nous préparer sociologiquement nos populations à accepter ce fait. Moi personnellement je dénonce avec la dernière énergie, je félicite les enseignants qui ont dit non.»