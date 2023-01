Moustapha Naham à coeur ouvert: "la musique m'a beaucoup apporté, mais..."

lundi 16 janvier 2023

iGFM – (Dakar) Chanteur engagé, à l’écoute de son pays et de son continent, Mustafa Naham a choisi de lutter en musique. Il s’ouvre une nouvelle fois au monde à travers « Tounga », son nouvel album de 7 titre dans lequel il chante la liberté et l’espoir et qu’il a bien accepté de décortiquer pour le plaisir des internautes d’iGFM. Il exprime aussi son admiration pour ceux qu’il appelle les cinq majeurs de la musique sénégalaise.



Mame Fama GUEYE