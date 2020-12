mercredi 2 décembre 2020 • 325 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L'ex-mannequin Ndèye Ndack Touré n'est plus à présenter dans le milieu du showbiz et de l’audiovisuel où elle a fait ses preuves.

La présentatrice de l’émission «Vous et Nous» sur la 2sTv dit comment elle a intégré cette chaîne, se prononce sur son intégration dans la série "Infidèles" où elle joue le rôle d'une avocate et pipe un mot sur son projet de série en stand by.