iGFM – (Dakar) Après 40 ans d’activités, la star ivoirienne se retire de la scène musicale pour un moment. Dans un communiqué rendu public, Alpha Blondy annonce la mauvaise nouvelle à ses fans.

L’annonce a été faite ce mardi 24 janvier. Les fans du reggaeman qui espéraient le voir en concert cette année vont devoir prendre leur mal en patience. Sur instruction de son médecin, Alpha Blondy a décidé de prendre un long repos médical après avoir subi une opération.

En effet, le chanteur révèle avoir subi une opération des cordes vocales qui l’empêche de chanter cette année. Dans un communiqué, Alpha Blondy annonce qu’il compte poursuivre sa convalescence en prenant une année sabbatique.

“En octobre dernier, j’ai subi une petite opération au niveau d’une corde vocale qui s’est très bien passée et petit à petit ma voix retrouve sa pleine capacité. Dieu merci!

Cependant, mes médecins me conseillent de me reposer encore quelques mois. J’ai donc décidé de poursuivre ma convalescence en prenant une année sabbatique.

J’étais enthousiaste à l’idée de vous retrouver pour vous faire découvrir mon dernier album « Eternity », mais ce n’est que partie remise pour partager ensemble ces moments si précieux. J’espère que mon public me comprendra. Que Dieu vous bénissent!”, a écrit l’artiste dans un communiqué publié par sa maison de production éponyme.

De son vrai nom Seydou Koné, Alpha Blondy est une légende de la musique reggae africaine. Révélé en 1982, le chanteur Ivorien a fêté ses 40 ans de carrière en 2022 avec son album intitulé “Eternity”.

C’est un artiste de dimension international qui chante en Français, en Anglais, en Dioula, et en Baoulé.