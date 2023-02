vendredi 3 février 2023 • 387 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Waly seck s’est exprimé, ce vendredi, sur la polémique liée au problème de date à Baramundi. Après Pape Diouf, qui a déposé une plainte, le fils de Thione a donné sa version des faits.

«Je n’ai jamais eu ce type de problème de date. Je pense qu’il s’agit d’un malentendu.» C’est en somme, par ces mots que Waly Seck a voulu résumer le litige triangulaire entre lui, Baramundi et Pape Diouf. Mais, pour davantage clarifier les choses, le chef de file des "faramarènes" s'est montré plus prolixe.



Sur la Rfm, le Fils de Thione Seck a surtout évoqué l’origine de ce problème. «C’est Baramundi qui a mis ma photo sur leur page pour que je joue pour eux. Il y a eu polémique et je suis parti jouer ailleurs», dit-il.



Pape Diouf, qui revendique que c'est lui qui était initialement programmé pour cette date, a porté l'affaire devant les tribunaux. Mais Waly précise que sur cette affaire, personne ne peut lui opposer une plainte : «Moi je n’ai pas été à la police, je n’ai pas déposé plainte. Personne ne peut diligenter une plainte contre ma personne.» Ci-dessous la Vidéo...

